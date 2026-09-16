El equipo salmantino que busca premio en el desierto del Sahara compitiendo contra pilotos del Dakar

El equipo PGA Verticalidad de Salamanca participa durante estos días en la FenekRally, una carrera en el desierto del Sahara, en Merzouga, la parte más oriental de Marruecos, en la que compiten pilotos de todo el planeta tierra, algunos de ellos en el prestigioso Rally Dakar.

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Pedro García Andrés, piloto de PGA, y José Carlos Prats Varillas copiloto y Policía Local de Salamanca, integran la dupla con su polaris PZR, un vehículo ligero orientado en primera instancia para labores de trabajo y que más tarde se convirtió en uno de los artilugios favoritos de los amantes de las carreras por las dunas.

A la cita acuden pilotos de España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Argentina o Italia que utilizan la prueba como preparativo de grandes carreras. En esta ocasión, además, los dos pilotos pertenecientes al equipo salmantino pasan de competir de Overland, donde consiguieron un meritorio cuarto puesto el pasado año, a la categoría T4, en la que el rival a batir será Eric Rohner y Diego Terre del equipo Más Vale Tarde.

Pregunta: Pedro, José Carlos, para conocer un poco el equipo, ¿qué os llevó a formar este equipo para competir en una prueba tan exigente como el FenekRally?

Respuesta: Somos amigos desde la infancia, siempre nos ha gustado el mundo del motor y hace siete años compramos un Fiat Panda y corrimos el Raid Iberian Classic (Barcelona - Lisboa) para ver de qué iba esto. En 2022 corrimos la Panda Raid en Marruecos (Nador - Marrakech) donde quedamos 26 de 130 pandas y ese año, Pedro compró el Polaris para competir en la modalidad Overland.

P: ¿De qué trata la modalidad?

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R: La que no es velocidad, donde quedamos cuartos, pero este año pasamos a categoría rally velocidad. El domingo pasado en etapa prolongación quedamos terceros en categoría T4, que son buggies de serie en la que estamos compitiendo once vehículos de España, Francia, Italia, Inglaterra y Países Bajos.



P: Está claro que las expectativas son superar el cuarto puesto del pasado año. Si hiciéramos un balance de lo del pasado año… ¿Qué aprendisteis de cara a mejorar?

R: El año pasado lo que primaba era validar waypoints, eso controla la organización vía satélite y no importa el tiempo. Este año es lo mismo pero influye la velocidad y el tiempo en el recorrido, es decir, gana el que menos tarde y más puntos de control haga.

P: Comentábais los días anteriores que este años cambiabais de categoría. Con esto esto, ¿qué aspectos cambian realmente y qué dificultad añadida existe?

R: Aquí prima la velocidad y las penalizaciones que cada vehículo tenga. Gana el más rápido y el que valide más waypoints. Por ejemplo, la etapa del lunes han sido 263 kilómetros para validar 169 waypoint.

P: El desierto de Merzouga es de los llama realmente la atención porque a pocos kilómetros nos encontramos edificaciones, como ruinas en medio del desierto y la propia arena, ¿cómo se prepara esta prueba desde España?

R: La preparación que hemos realizado es principalmente física para aguantar tantas horas dentro del vehículo. En la teoría hay que saber interpretar el recorrido y transmitirlo al piloto constantemente sin que pierda la información y en Salamanca salir tres o cuatro veces juntos cuando nuestros trabajos lo permiten, no da tiempo a hacer turismo

P: La coordinación es clave en este tipo de pruebas, entre piloto y copiloto. Esto me lleva a preguntarme también una gran cuestión, ¿cómo practicais esta dinámica y sobre todo, que sinergia utilizar ante una compenetración que tiene que ser del cien por ciento en carrera?

R: Por mi parte (Jose Carlos) es ver muchos tutoriales de gente del Dakar y tener claro lo que significa cada viñeta de la ruta (roadbook) y transmitírselo a Pedro para indicarle cual es el camino a seguir.

El ‘roadbook’ es un sistema que utilizan los participantes en todo tipo de competiciones de motor o de rally de cara a saber qué camino escoger. Su interpretación es clave de cara a finalizar las carreras. Eso sí, se trata de realizar una interpretación a través de una guía, sin sistemas GPS.

Ejemplo de roadbook en el desierto de Merzouga

P: Merzouga, tiene una temperatura que por el día es abrasadora, incluso aún en septiembre, donde sí que baja con respecto a julio o agosto, pero, ¿qué aspecto os preocupa más? (calor, navegación, problemas mecánicos…)

R: El calor en esta fechas es muy importante, el lunes hemos empezado a las 7:15 horas con 30 grados y hemos acabado con 41 grados. La mecánica hay que cuidarla porque se calienta mucho el coche, en el recorrido hemos visto a varios vehículos averiados

P: Supongo que uno de los grandes deseos es situar a Salamanca en lo más alto del podio, incluso a nivel internacional porque se acercan pilotos de España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Argentina o Italia. Con todo esto, ¿qué nivel encontráis esperar en vuestra categoría?

R: Lo principal es aprender, que siempre se aprende. Algún consejo nunca viene mal de gente que lleva muchos años en esto, pero lo que esperamos es no tener ningún accidente y terminar todas las etapas.

Pedro García Andrés Y José Carlos Prats Varillas En El Desierto De Merzouga en una carrera del pasado año

P: Sí que me interesa el futuro… sobre todo porque en este tipo de pruebas, año a año, se aprenden más y más aspectos, ¿que os queréis llevar de esta edición y que expectativas os habéis marcado?

R: Acabar la carrera y codearnos con pilotos que se preparan el Rally de Marruecos y Rally Dakar.

P: Siendo una prueba que sirve para preparar el rally Dakar, le da un aspecto muy especial a la carrera claro, sobre todo, porque os medís a pilotos que compiten al máximo nivel, ¿cómo se lleva esta presión?

R: Sabemos que no podemos competir con equipos que traen sus propios mecanismos y logísticas. Nosotros somos muy modestos, simplemente terminar y sobre todo disfrutar del desierto. Cuando vemos a alguien en la tele que sale en el Dakar podré decir que yo he corrido contra ese

P: Después de Merzouga, ¿qué esperáis realizar o que carreras os gustaría competir?

R: El sueño sería correr el Dakar, pero de momento es inalcanzable, nos conformamos con esta carrera.

P: El retorno a Salamanca, si es con un buen resultado mucho mejor claro, ¿qué mensaje queréis que quede después de participar?