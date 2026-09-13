Pleno del Salamanca CF UDS. Los de Iker Muniain llevan dos victorias en dos partidos y se encuentran en el trío cabecero del grupo 5 de Segunda RFEF. El Numancia lidera la tabla, el Sanse es segundo y el Salamanca CF UDS es tercero.

El joven Asier volvió a ser decisivo con un gol en el minuto 92 para poner el definitivo 1-0 en el estadio Helmántico ante el Getafe B.

La próxima semana, el Salamanca CF UDS visitará al Derio en Copa RFEF y al Conquense en competición liguera (domingo a las 12h)