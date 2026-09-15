Talento francés para el Avenida: Sara Roumey y su 42 por ciento desde el exterior

Avenida presenta a Sara Roumey, escolta y tiradora exterior que promedia una media de 10 puntos y 3 rebotes por partido, disputando de media unos 25 minutos. Con experiencia internacional en las inferiores de la Selección Francesa, se ha forjado en Francia, Alemania e Italia durante los últimos años donde ha llegado a jugar incluso contra el Perfumerías Avenida.

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Como destacaba el propio Jorge Recio, presidente del Avenida, ha indicado que “veremos mucho tiro de larga distancia”. La propia Sara, en su presentación, también ha dejado claro que está “muy feliz” y que se podrá fusionar a la perfección con el juego rápido del equipo, recibiendo y tirando de tres.

Raquel Romo, entrenadora del avenida, en la presentación de Sara Roumey

Como es lógico, Raquel Romo ha enfatizado en dos de las ideas principales del equipo, tanto juventud como experiencia para así forjar un conjunto ganador que compita a nivel nacional y europeo: “Queríamos jugadoras jóvenes con experiencia, aunque ella es muy joven, tiene esa experiencia de la dureza de las ligas donde ha jugado. Me da tranquilidad el nivel de dureza al que ha competido”.

Por otro lado, también ha destacado otra de las grandes características de Sara Roumey, que “es una jugadora de equipo y que está a disposición para ganar. Es la jugadora que todo entrenador quiere tener”.

Ante su primera rueda de prensa como entrenadora del Avenida, también ha expuesto lo agradecida que está en la confianza que se ha depositado en ella, y más tras demostrar su valía con un gran bronce en el Campeonato del Mundo.

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