La Japón de Mawuli empieza el Mundial con victoria

Arrancó el Mundial de baloncesto femenino. En clave Avenida, dos jugadoras y una entrenadora. Mawuli representa a Japón y Fassina a Italia, más allá de Raquel Romo como asistente en el cuerpo técnico de la selección española.

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Japón inició la competición con una victoria por 102-97 ante Mali. El conjunto del sol naciente contó con la participación de Mawuli y la alero convirtió cuatro puntos y capturó tres rebotes en dieciocho minutos en la pista.