Green se incorpora a los entrenamientos de Avenida

Nueva pieza para Avenida. Cheridene Green ha aterrizado en Salamanca y ya es una más en los entrenamientos del equipo charro en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. La pívot, de 30 años y 1,91 metros, fortalecerá la pintura del equipo salmantino.
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"Gran capacidad para pelear por el rebote y amenaza desde media distancia para aportar conocimiento del juego por primera vez en Avenida", explican desde el club.
Ahora, solo faltan por llegar las internaciones Mawuli y Fassina, que se encuentran con Japón e Italia respectivamente.