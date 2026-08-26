Claudia Soriano e Inés Santibáñez adelantan su vuelta al trabajo en Avenida

El lunes comenzarán los entrenamientos de Avenida. Sin embargo, algunas jugadoras ya han adelantado su vuelta al trabajo. Este miércoles, Claudia Soriano e Inés Santibáñez han estado en las instalaciones del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

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Durante los primeros días, Pablo García llevará las riendas de las sesiones de trabajo a la espera de Raquel Romo, que se encuentra en la concentración de la selección española de baloncesto femenino.