Colau Colom, nuevo entrenador del Avenida masculino

Avenida tiene nuevo técnico para su equipo masculino. El club desvela un cambio en la filosofía para la campaña 2026-27 y la cantera será clave en la confección de la plantilla. Y quién mejor para llevar las riendas de un equipo joven y con presencia de canteranos que Colau Colom, que llevó las riendas del cadete del año pasado.
"Muy contento, honrado y agradecido al club por confiar en mí para llevar este proyecto. Es algo que ya tocaba, darle a los chicos de la casa una oportunidad para desarrollarse en una categoría superior y probarse como jugadores. Este cambio supone un cambio de filosofía e identidad, con siete chicos de la casa para intentar pelear por la categoría, crear una identidad fuerte de club y que los chicos de la Academia se vean reflejados en el primer equipo”, explica Colom.
Con 25 años, Nicolau “Colau” Colom asume este reto tras su paso por equipos como Esporles, Villares, Arelsa y la última campaña en la Academia Avenida. El nuevo técnico es graduado en fisioterapia y entrenador superior, nacido en Bunyola (Mallorca), aunque desde hace más de cinco años afincado en nuestra ciudad.