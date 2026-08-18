Colau Colom, nuevo entrenador del Avenida masculino

Avenida tiene nuevo técnico para su equipo masculino. El club desvela un cambio en la filosofía para la campaña 2026-27 y la cantera será clave en la confección de la plantilla. Y quién mejor para llevar las riendas de un equipo joven y con presencia de canteranos que Colau Colom, que llevó las riendas del cadete del año pasado.

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"Muy contento, honrado y agradecido al club por confiar en mí para llevar este proyecto. Es algo que ya tocaba, darle a los chicos de la casa una oportunidad para desarrollarse en una categoría superior y probarse como jugadores. Este cambio supone un cambio de filosofía e identidad, con siete chicos de la casa para intentar pelear por la categoría, crear una identidad fuerte de club y que los chicos de la Academia se vean reflejados en el primer equipo”, explica Colom.