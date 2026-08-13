Cambio de fecha para el Valencia Basket – Avenida

No ha comenzado la Liga Femenina y ya hay cambios en los horarios. El choque correspondiente a la jornada 2 entre Valencia Basket y Avenida se ha modificado de fecha y ahora se disputará el miércoles 7 de octubre, a las 20 horas, en el pabellón Roig Arena.

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El conjunto salmantino iniciará su pretemporada el lunes 31 de agosto con las pruebas médicas y también con el primer entrenamiento en pista. En duda está la presencia de las jugadoras internacionales.