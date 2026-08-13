Cambio de fecha para el Valencia Basket – Avenida

No ha comenzado la Liga Femenina y ya hay cambios en los horarios. El choque correspondiente a la jornada 2 entre Valencia Basket y Avenida se ha modificado de fecha y ahora se disputará el miércoles 7 de octubre, a las 20 horas, en el pabellón Roig Arena.
El conjunto salmantino iniciará su pretemporada el lunes 31 de agosto con las pruebas médicas y también con el primer entrenamiento en pista. En duda está la presencia de las jugadoras internacionales.
Posteriormente, el Avenida tendrá varios encuentros de preparación antes de afrontar la competición liguera. El debut en Liga Femenina tendrá lugar el sábado 3 de octubre en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez ante Cadí La Seu.