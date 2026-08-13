Salamanca espera casi 80.000 desplazamientos por carretera durante la Operación Especial de Tráfico ‘15 de agosto’

La Operación Especial de Tráfico para el 15 de agosto de 2026 comienza este viernes, 14 de agosto, permaneciendo activa hasta las 24 horas del domingo, 16 de agosto. Uno de los operativos en los que más desplazamientos se espera con casi 80.000 vehículos que circularán por las carreteras de la provincia de Salamanca.
Las carreteras que tendrán muchas más vigilancia serán la A-50, A-62 y A-66, siendo las que más intensidad concretarán en territorio salmantino. En cuanto a los horarios donde más densidad de vehículos habrá son los siguientes:
- Viernes, 14 de agosto: de 15:00 a 22:00 horas
- Sábado, 15 de agosto: 10:00 a 15:00 horas
- Domingo: 15:00 a 22:00 horas
En los puntos más conflictivos se encuentran la glorieta de Buenos Aires, en Salamanca, exactamente en el punto kilométrico 340, donde se concentrará más circulación lenta. Por otro lado, en la SA-20, en la rotonda del punto kilométrico 92 habrá una alta intensidad circulatoria en todos los accesos de glorieta en la que confluyen tráfico periurbano y de largo recorrido (autovías A-50 y A-62).