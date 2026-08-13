Salamanca espera casi 80.000 desplazamientos por carretera durante la Operación Especial de Tráfico ‘15 de agosto’

La Guardia Civil pondrá especial atención en aquellos puntos conflictivos y con mayor densidad de tráfico. Además, se restringirá el transporte de mercancías peligrosas y maquinaria de servicio automotriz grúa de elevación el domingo de 8:00 a 24:00 horas. Tampoco podrán circular los vehículos que precisen autorización complementaria de circulación al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas, así como quedar suprimidas todas las pruebas y actividades deportivas de carácter competitivo o no, que implique ocupación de la calzada o arcenes, los días y horas de mayor intensidad de circulación.