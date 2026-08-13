Normalidad en las atenciones de Urgencias del hospital de Salamanca tras el eclipse

Desde el punto de vista sanitario, el eclipse solar de este miércoles transcurrió con total normalidad en todas las provincias de Castilla y León.

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Desde Atención Primaria han puesto de manifiesto que la jornada se enfrentó como cualquier otro día, sin relevantes asociadas a la afluencia de visitantes y sin que fuera necesario activar medidas extraordinarias a las ya previstas.

Las urgencias que se atendieron en el Hospital Salamanca también entran dentro de esa "normalidad" que se apunta desde la Consejería de Sanidad. De hecho, los datos que se han notificado respecto a las atenciones hospitalarias son más bajos que los de hace un año en estas fechas: en Salamanca se atendieron 121 incidencias menos; en total 416.

En cuanto a datos de actividad en los PAC por área de salud, en Salamanca fueron atendidos 283 pacientes.