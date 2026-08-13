Cuatro heridos, uno de ellos atrapado, en un accidente de tráfico entre dos vehículos en la N-630, en Buenavista

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en el mediodía de este jueves 13 de agosto en la N-630, en el kilómetro 360, a la altura del municipio de Buenavista.

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Las primeras informaciones indican que entre los heridos se encuentra una mujer que está atrapada y que precisa de ayuda para salir del interior de uno de los turismos accidentados.

De inmediato, desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, se ha activado a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, el COS de la Guardia Civil y a una patrulla de Tráfico.

Se ha movilizado también a varios recursos para atender a los heridos, entre ellos un helicóptero medicalizado (HEMS).