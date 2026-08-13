La Policía Nacional investiga un empadronamiento fraudulento en Salamanca tras detener a una mujer en Segovia

La Policía Nacional de Salamanca junto con la de Segovia investigan un empadronamiento fraudento que se habría producido en la capital del Tormes.
Fruto de esa investigación, y a raíz de una denuncia que ponía en conocimiento de los agentes estos hechos, se ha detenido en Segovia una mujer.
En la denuncia se indicaba que la detenida cuidaba a una persona vulnerable a la que había engañado, empadronándose en su domicilio sin su consentimiento. Dos días después de realizar el empadronamiento, solicitó el permiso de residencia en la Subdelegación del Gobierno.
La mujer que supuestamente llevó a cabo el fraude huyó de Salamanca y ha sido localizada y detenida por agentes de la Policía Nacional de Segovia, donde se le tomó declaración.