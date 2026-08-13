La Policía Nacional investiga un empadronamiento fraudulento en Salamanca tras detener a una mujer en Segovia

La Policía Nacional de Salamanca junto con la de Segovia investigan un empadronamiento fraudento que se habría producido en la capital del Tormes.

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Fruto de esa investigación, y a raíz de una denuncia que ponía en conocimiento de los agentes estos hechos, se ha detenido en Segovia una mujer.

En la denuncia se indicaba que la detenida cuidaba a una persona vulnerable a la que había engañado, empadronándose en su domicilio sin su consentimiento. Dos días después de realizar el empadronamiento, solicitó el permiso de residencia en la Subdelegación del Gobierno.