Confirmado un nuevo caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Salamanca

Salud Pública ha notificado este jueves, 13 de agosto, el tercer caso en de este verano en Salamanca de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Publicidad Publicidad

Se trata de un varón de 71 años que se encontraba de forma temporal en la provincia de Salamanca y fue atendido en el hospital, tal y como ha informado la Junta de Castilla y León.

El paciente se presentó en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca con un cuadro clínico compatible a la enfermedad. Por este motivo, y con posterioridad, se le realizaron las pruebas de detección, arrojando un resultado positivo, por lo que fue trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

La persona afectada permanece ingresada en este centro con medidas de aislamiento y las pertinentes protecciones para profesionales sanitarios, dada la gravedad clínica que conlleva esta patología.

Además, la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la provincia salmantina, en colaboración con los profesionales sanitarios del CAUSA, ha identificado los contactos de la persona afectada para indicarles el seguimiento a realizar. El protocolo consiste en vigilar periódicamente su temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud.

El tercer caso en Salamanca en lo que va de verano Este nuevo positivo se suma a los otros dos que durante el verano de 2026 se habían registrado en Salamanca.

Publicidad Publicidad

El primer caso fue un varón de 68 años que había sido atendido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras sufrir la picadura de una garrapata.