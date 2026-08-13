El programa municipal ‘Al aire libro’ arranca este mes de agosto con una previsión de más de 400 participantes

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha durante el mes de agosto el programa municipal ‘Al aire libro’ en el parque de los Jesuitas, donde se espera que más de 400 niños y niñas junto a sus familias participen en actividades de lectura, creatividad y animación lectora. Esta iniciativa comienza este mes tras haber recibido a más de 500 participantes durante el pasado mes de julio.

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Este jueves, el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo ha visitado la actividad, destacando la "excelente acogida que está teniendo entre las familias" y el valor de acercar la lectura a los barrios mediante propuestas culturales accesibles y gratuitas.

En concreto, 'Al aire libro’ convierte el parque de los Jesuitas, según explica el Ayuntamiento, en un espacio de encuentro en torno a los libros.

Así, cada jornada acerca la lectura a través de álbumes ilustrados, cuentos en inglés, cómics y libros informativos; una sesión de narración oral; y un taller creativo en el que cada familia recibe un kit de materiales para desarrollar la actividad propuesta.