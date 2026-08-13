Los coches que salgan al mercado a partir de 2036 tendrán que ser fabricados con al menos un 25 % de plástico reciclado

La Unión Europea ha confirmado que desde este jueves entran en vigor sus nuevas normativas sobre diseño, producción y tratamiento de los vehículos al final de su vida últil.

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Los coches nuevos que salgan al mercado a partir de 2036 tendrán que ser fabricados con al menos un 25 % de plástico reciclado.

Según recoge la Agencia Europa Press, el nuevo reglamento establece por primera vez metas obligatorias para incorporar este material en el sector y prevé que la Comisión fije también objetivos para el acero y el aluminio que deberán aplicarse a partir de 2033.

"El reglamento no trata sólo de residuos, sino de resiliencia y del futuro industrial de Europa", ha defendido el vicepresidente de la Comisión para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné.

El ejecutivo señala que cada año, entre 10 y 12 millones de vehículos llegan al final de su vida útil en Europa y pasan a ser considerados residuos, acero, aluminio, cobre o plástico, que Bruselas pretende recuperar en mayor medida para su reutilización en la economía europea.

A partir de ahora, los fabricantes deberán proporcionar instrucciones sobre la retirada y sustitución de piezas, tanto durante la vida útil de los vehículos como cuando sean desmantelados, para que los componentes puedan recuperarse y reutilizarse o reciclarse con mayor facilidad.

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