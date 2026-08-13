Los coches que salgan al mercado a partir de 2036 tendrán que ser fabricados con al menos un 25 % de plástico reciclado

La Unión Europea ha confirmado que desde este jueves entran en vigor sus nuevas normativas sobre diseño, producción y tratamiento de los vehículos al final de su vida últil.
Los coches nuevos que salgan al mercado a partir de 2036 tendrán que ser fabricados con al menos un 25 % de plástico reciclado.
Según recoge la Agencia Europa Press, el nuevo reglamento establece por primera vez metas obligatorias para incorporar este material en el sector y prevé que la Comisión fije también objetivos para el acero y el aluminio que deberán aplicarse a partir de 2033.
"El reglamento no trata sólo de residuos, sino de resiliencia y del futuro industrial de Europa", ha defendido el vicepresidente de la Comisión para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné.
El ejecutivo señala que cada año, entre 10 y 12 millones de vehículos llegan al final de su vida útil en Europa y pasan a ser considerados residuos, acero, aluminio, cobre o plástico, que Bruselas pretende recuperar en mayor medida para su reutilización en la economía europea.
A partir de ahora, los fabricantes deberán proporcionar instrucciones sobre la retirada y sustitución de piezas, tanto durante la vida útil de los vehículos como cuando sean desmantelados, para que los componentes puedan recuperarse y reutilizarse o reciclarse con mayor facilidad.
Otro de los cambios llegará a mediados de 2031, cuando únicamente podrán exportarse fuera de la UE aquellos que sean "aptos para circular", es decir, que cumplan los requisitos de las inspecciones técnicas exigidos por la normativa europea.