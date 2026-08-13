Salamanca envía 10.000 euros de ayuda a Colombia tras el terremoto

Salamanca se suma al envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto desatado el pasado lunes 10 de agosto que mantiene en estado crítico a Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó.

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Por ahora, el gobierno colombiano ha hablado de 25.872 familias afectadas, 265 fallecidos, 3.494 heridos y unos 496 desaparecidos entre los que hay 12 españoles. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha confirmado en la mañana de este jueves que entre los fallecidos hay un español.