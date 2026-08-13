Así quedan establecidas las Zonas Básicas del Área de Salud de Salamanca tras la reestructuración

Ya se había avisado que se iba a producir una restructuración en las zonas básicas de salud de la capital salmantina que iban a producir, de inmediato, cambios de médicos entre la población.

Publicidad Publicidad

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha publicado en el Boletín Oficial de este jueves 13 de agosto la Orden que confirma la reestructuración de Zonas Básicas de Salud del Área de Salud de Salamanca.

En el documento figura que la delimitación de las Zonas Básicas de Salud "se establecerá atendiendo a criterios geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos, de vías de comunicación, de recursos sanitarios, así como a otros criterios relacionados con la optimización en la ordenación de los recursos y de la respuesta a las necesidades sanitarias de la población".

Esta nueva configuración determina la adecuación de la denominación de la Zona Básica de Salud Sancti Spiritus‑Canalejas, que pasa a denominarse Zona Básica de Salud Prosperidad; y se establece la denominación de Centro de Salud Prosperidad para el nuevo centro ubicado en la calle Lucio Marineo, 19.

Reestructuración de las Zonas Básicas de Salud del Área Z.B.S. La Alamedilla

Comprende Glorieta Cuatro Caminos, paseo San Antonio (impares, números 1 a 31), paseo de Canalejas (impares, números 1 a 55), plaza de España, paseo de la Estación (pares, números 2 a 52), glorieta del Coronel Antonio Heredero Gil, calle de la Televisión, glorieta de Antonio Machado, avenida de los Comuneros (pares, números 10 a 74), plaza Alto del Rollo (número 9), paseo del Rollo (impares, números 67 a 101), calle Lugo (pares, números 2 a 20), camino Estrecho de la Aldehuela (impares, números 1 a 33), calle Independencia (tramo de enlace), camino de las Aguas (impares, números 1 a 13), glorieta Cuatro Caminos.

Publicidad Publicidad

Z.B.S. Garrido Sur

Glorieta de Doña Urraca, calle María Auxiliadora (pares, números 42 a 80), avenida de Portugal (pares, números 2 a 58), glorieta del Coronel Antonio Heredero Gil, calle de la Televisión, glorieta de Antonio Machado, avenida de los Comuneros (impares, números 71 a 129), plaza Alto del Rollo (números 1 a 3), calle Filipinas (impares, números 1 a 21), calle de Jesús Arambarri, glorieta de la Flecha, calle de Jesús Arambarri (impares, números 13 a 181), carretera de Cabrerizos, límite del término municipal de Cabrerizos, tramo de enlace sin vial urbanizado, paseo de los Madroños (pares, números 2 a 16), plaza de Barcelona (números 14 a 21), calle El Greco (número 36), avenida Alfonso IX de León (impares, números 1 a 83), glorieta de Doña Urraca.

Z.B.S. Prosperidad

Avenida de los Reyes de España (impares, números 1 a 31), paseo del Rector Esperabé (pares, números 20 a 50), glorieta de la Ciudad de Brujas, paseo de Canalejas (impares, números 161 a 196), calle Jardines (pares, números 2 a 30), tramo de enlace altimétrico, línea férrea, paseo San Antonio (pares, números 14 a 50), glorieta Cuatro Caminos (números 5 a 9), camino de las Aguas (pares, números 2 a 14), calle Independencia (tramo de enlace), camino Estrecho de la Aldehuela (pares, números 2 a 46), calle Lugo (impares, números 1 a 37), paseo del Rollo (pares, números 62 a 100), plaza Alto del Rollo (números 5 a 8), calle Filipinas (número 2), calle de Jesús Arambarri (pares, números 4 a 6), glorieta de la Flecha, calle de Jesús Arambarri (pares, números 64 a 226), carretera de Cabrerizos, límite del término municipal de Cabrerizos, río Tormes, tramo de enlace altimétrico, puente de Enrique Estevan, avenida de los Reyes de España.

Z.B.S. San Juan

Plaza de España (números 1 a 9), paseo de la Estación (impares, números 1 a 55), glorieta del Coronel Antonio Heredero Gil, avenida de Portugal (impares, números 1 a 57), calle María Auxiliadora (impares, números 49 a 93), glorieta de Doña Urraca, avenida Alfonso IX de León (impares, números 85 a 131), plaza de Madrid (números 1 a 5), avenida Alfonso VI (impares, números 1 a 23), avenida de San Agustín (pares, números 2 a 6), glorieta de Santiago Martín «El Viti», paseo del Doctor Torres Villarroel (pares, números 4 a 82), plaza Puerta de Zamora (números 4 a 10), calle Zamora (pares, números 40 a 86), calle Rector Lucena (impares, números 1 a 29), calle Toro (impares, números 33 a 59), calle Corrales de Monroy (impares, números 1 a 37), calle Cristo de los Milagros (tramo de enlace), calle Toro (tramo de enlace), plaza de España.

Z.B.S. Universidad-Centro

Avenida de los Reyes de España (pares, números 2 a 40), paseo del Rector Esperabé (impares, números 43 a 93), glorieta de la Ciudad de Brujas, paseo de Canalejas (pares, números 180 a 196), calle Jardines (impares, números 1 a 13), tramo de enlace altimétrico, línea férrea, paseo San Antonio (pares, números 2 a 10), paseo de Canalejas (pares, números 2 a 76), plaza de España (números 10 a 16), calle Toro (tramo de enlace), calle Cristo de los Milagros (tramo de enlace), calle Corrales de Monroy (pares, números 2 a 18), calle Toro (pares, números 40 a 68), calle Rector Lucena (pares, números 2 a 28), calle Zamora (impares, números 41 a 81), plaza Puerta de Zamora, paseo de Carmelitas (impares, números 3 a 91), paseo de San Vicente (impares, números 35 a 139), glorieta del Personal Sanitario, tramo de enlace sin vial urbanizado, río Tormes, puente de Enrique Estevan, tramo de enlace altimétrico, avenida de los Reyes de España.

Z.B.S. San Bernardo-Oeste

Glorieta del Personal Sanitario, paseo de San Vicente (pares, números 2 a 106), paseo de Carmelitas (pares, números 2 a 94), plaza Puerta de Zamora (número 3), paseo del Doctor Torres Villarroel (impares, números 1 a 25), avenida de Portugal (impares, números 113 a 197), glorieta Brigada Caballería Jarama, avenida de Portugal, glorieta Filiberto Villalobos, avenida Alfonso XI, glorieta de San Marcelino Champagnat, avenida Obispo Sancho de Castilla, glorieta Obispo Bobadilla, avenida de Mariano Rodríguez Sánchez, límite del término municipal de Villamayor, río Tormes, tramo de enlace sin vial urbanizado, glorieta del Personal Sanitario.

Z.B.S. Pizarrales

Plaza del Barrio Vidal (números 2 a 8), calle del Regato del Anís (número 1), calle Transportistas (impares, números 1 a 21), calle Plateros (impares, números 15 a 17), calle Herreros (impares, números 1 a 9), calle Monte Carmelo, calle Río Jordán, calle Nazaret (impares, números 15 a 29), calle Belén, calle San Felipe (impares, números 1 a 13), calle San Ignacio de Loyola (número 6), calle Santa Bárbara (tramo de enlace), calle San Arcadio (pares, números 2 a 22), tramo de enlace, calle Torneros, calle Alfareros (impares, números 59 a 63), calle Zurbarán (impares, números 7 a 11), calle Calixto y Melibea (pares, números 2 a 26), calle Afiladores, calle Hilanderas (pares, números 2 a 6), carretera de Ledesma (impares, números 123 a 155), límite del término municipal de Villamayor, avenida de Mariano Rodríguez Sánchez, glorieta Obispo Bobadilla, avenida Obispo Sancho de Castilla (pares, números 14 a 30), glorieta de San Marcelino Champagnat, avenida Alfonso XI, glorieta Filiberto Villalobos, avenida de Portugal (pares, números 206 a 280), glorieta Brigada Caballería Jarama, avenida de Portugal (pares, números 156 a 198), tramo de enlace altimétrico, calle Mallorca, plaza del Barrio Vidal.

Z.B.S. Capuchinos