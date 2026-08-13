Se prolonga un día más la alerta por riesgo de incendios en toda Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León notifica que se prolonga un día más la alerta por riesgo de incendios forestales en toda la Comunidad.
La alerta inicialmente estaba declarada para los días 11, 12 y 13 de agosto, pero debido a la permanencia de las altas temperaturas se ha decidido incluir también el día 14.
Las previsiones meteorológicas para este viernes mantienen temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados, humedades relativas mínimas de entre el 5 y el 15 % y rachas de viento de entre 35 y 40 km/h. El índice de peligro de incendios forestales se situará entre "extremo y muy alto" en Castilla y León.
En concreto, en Salamanca capital se alcanzarán los 37 grados pasadas las dos del mediodía; una temperaturas que, según la Aemet, irán bajando durante el fin de semana, donde no se prevé que las máximas superen los 33-34 grados.
Se recuerda que durante la vigencia de la alerta quedan prohibidas las siguientes actividades:
- Encender fuego en el monte y en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.
- Utilizar barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas.
- Utilizar el fuego al amparo de autorizaciones previamente concedidas, que quedan suspendidas.
- Introducir o utilizar material pirotécnico y lanzar cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.
- Utilizar maquinaria en el monte y en la franja de 400 metros que lo circunda cuyo funcionamiento genere fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, como sopletes, soldadores o radiales.