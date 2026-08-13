Se prolonga un día más la alerta por riesgo de incendios en toda Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León notifica que se prolonga un día más la alerta por riesgo de incendios forestales en toda la Comunidad.

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La alerta inicialmente estaba declarada para los días 11, 12 y 13 de agosto, pero debido a la permanencia de las altas temperaturas se ha decidido incluir también el día 14.

Las previsiones meteorológicas para este viernes mantienen temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados, humedades relativas mínimas de entre el 5 y el 15 % y rachas de viento de entre 35 y 40 km/h. El índice de peligro de incendios forestales se situará entre "extremo y muy alto" en Castilla y León.

En concreto, en Salamanca capital se alcanzarán los 37 grados pasadas las dos del mediodía; una temperaturas que, según la Aemet, irán bajando durante el fin de semana, donde no se prevé que las máximas superen los 33-34 grados.

Se recuerda que durante la vigencia de la alerta quedan prohibidas las siguientes actividades: