La DGT prevé 73.000 desplazamientos este fin de semana en las carreteras de la provincia de Salamanca

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026 en Castilla y León, esperando 73.000 desplazamientos en la provincia de Salamanca durante el primer fin de semana de agosto. En general, se prevén 728.000 desplazamientos en las carreteras de la totalidad de la comunidad de Castilla y León, una cifra que servirá de arranque para un mes en el que se alcanzarán, según la DGT, los 7,1 millones de viajes de largo recorrido.

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Tal y como explican, en los últimos años la movilidad vacacional se ha repartido de forma más escalonada entre los distintos fines de semana. En este sentido, este primer periodo de agosto se mantiene como uno de los momentos de mayor intensidad del año. En esta ocasión, la implantación del teletrabajo en diversos sectores permitirá que muchos conductores adelanten su salida al jueves, favoreciendo una distribución más fluida del tráfico.

En cuanto a las provincias, Valladolid liderará la intensidad circulatoria con 116.000 desplazamientos previstos, seguida de Burgos con 105.000 y Segovia con 95.000. A continuación se sitúan León, con 87.000 movimientos, y Ávila, con 80.000. En un segundo tramo de intensidad se encuentran Palencia y Salamanca, ambas con 73.000 desplazamientos previstos, mientras que Zamora registrará 55.000. Por último, Soria, con 44.000 viajes, será la provincia con menor flujo de vehículos durante esta operación.

Además, el pico de tráfico de este fin de semana responde a la confluencia de tres factores: el relevo entre quienes empiezan y terminan sus vacaciones, los desplazamientos habituales de fin de semana y la elevada afluencia de vehículos de tránsito internacional, tanto hacia Portugal como de ciudadanos magrebíes en dirección a los puertos de embarque del sur.

Esta acumulación saturará las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y los corredores hacia zonas turísticas, por lo que la DGT aconseja consultar las rutas alternativas señalizadas (vías de alta capacidad clasificadas en naranjas y verdes) para evitar los tramos más conflictivos (rojos).