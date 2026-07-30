El Ayuntamiento publica un nuevo capítulo de ‘Historias con propósito' de la campaña ‘Latidos solidarios’

Desde este 30 de julio, el programa 'Historias con propósito', dentro de la campaña solidaria 'Latidos Solidarios' del Ayuntamiento de Salamanca , cuenta con una sexta historia, en concreto la de la Asociación Juvenil Prodesi, que se dedican a "realizar actividades de ocio para que los niños y las niñas aprendan a usar su tiempo libre de forma saludable". Así, ese vídeo, que puede verse en el canal de YouTube del Ayuntamiento, recoge el testimonio del presidente de la asociación, Sergio Molero

En general, este testimonio se integra en la campaña anual para dar mayor visibilidad a la labor que realizan las personas y las entidades de voluntariado, donde se publican entrevistas mensuales a través de redes sociales con diversos testimonios. El objetivo es reconocer la importancia del voluntariado como motor de cambio social y como expresión activa de los valores de solidaridad, cooperación y participación ciudadana.



'Historias con propósito' se integra dentro de la iniciativa 'Latidos Solidarios', que desde la Agencia Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca se ha diseñado a mayores de su programación habitual, para dar mayor visibilidad al trabajo que realizan las personas y entidades de voluntariado.