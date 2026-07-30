El Ayuntamiento de Salamanca muestra su apoyo a los bomberos y afectados por los incendios

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este jueves una declaración institucional de apoyo a los efectivos que combaten los incendios forestales y en solidaridad con los municipios y familias afectadas.

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A través del escrito, la Corporación denuncia la devastación ambiental, social y económica que están sufriendo diversas zonas del país, donde el fuego amenaza vidas, viviendas y explotaciones agrarias. Ante esta situación, el Ayuntamiento expresa su profundo agradecimiento a la UME, bomberos, fuerzas de seguridad, agentes forestales, Protección Civil y personal sanitario y voluntario por su dedicación en la defensa de la ciudadanía.