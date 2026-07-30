Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este jueves en la provincia de Salamanca ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia.

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Un coche da varias vueltas de campana en la A-50, en el término municipal de Cordovilla

El suceso ha tenido lugar en la autovía A-50, a la altura del kilómetro 77, en sentido Peñaranda de Bracamonte. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, la llamada de aviso se ha recibido a las 11:37 horas, alertando de que un turismo había sufrido un accidente en el que habría dado varias vueltas de campana. Producto del suceso, el coche ha quedado completamente destrozado.

Un coche da varias vueltas de campana en la A-50, en el término municipal de Cordovilla

Hasta el lugar del siniestro se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl.

Las primeras informaciones apuntan a que podría haber una persona herida, cuyo estado por el momento no ha trascendido.