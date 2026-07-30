Detienen a un varón con cocaína, tusi y hachis que se dio a la fuga durante su identificación en Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón por un delito contra la salud pública. Previamente, los funcionarios policiales observaron a dos varones salir, presuntamente, de uno de los domicilios, dirigiéndose hacia ellos para identificarlos.

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Durante este instante del mismo, el hombre emprendió una huida de película, logrando despistar a los agentes de la autoridad. Días después, la Policía Nacional lograba dar con el varón, por lo que tras realizarle el cacheo oportuno, entre sus pertenencias se encontraban envoltorios de cocaína, cocaína rosa, hachís y numerosas joyas.

Asimismo, cabe destacar que durante la identificación del primer día, a otro de los varones se le logró interceptar un punzón, siendo propuesto para sanción administrativa por parte de los agentes.