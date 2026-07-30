Así se vivieron desde dentro las horas más complicadas del incendio iniciado entre Trabanca y Fermoselle

La jornada de este miércoles, 29 de julio, se preveía intensa ante el aviso de unas llamas que se producían en Fermoselle y que avanzaron rápidamente hasta lograr entrar en la provincia de Salamanca. En el corazón de las Arribes del Duero, en Fermoselle, considerada por muchos como la capital de la zona, arrancaba lo que iba a ser el auténtico infierno zamorano.
El incendio forestal se originaba sobre las 12:20 horas, momento en el que preocupaban dos avances, uno por la provincia de Salamanca y otro hacia el norte de Zamora. El viento, que soplaba de manera virulenta en esos instantes, alejaba el fuego del territorio charro, según indicaban algunos vecinos de Trabanca que se desplazaron hasta la zona afectada por las llamas.