Así se vivieron desde dentro las horas más complicadas del incendio iniciado entre Trabanca y Fermoselle

A medida que avanzaba la tarde, el fuego se hacía cada vez más incontrolable, por que los Servicios de Emergencias se desplazaban hasta el lugar para estudiar la situación y así tomar decisiones. Pasadas las 16:00 horas, se informaban de los primeros cortes de carreteras, entre ellas la CL-527, ZA-315 y la ZA-P-2221, por lo que la prioridad era desalojar a todos los vecinos para evitar víctimas humanas. En la actualidad, se encuentran las CL-527, ZA-P-2221, ZA-P-2222 en Cibanal y la ZA-P-2226 en Muga de Sayago.