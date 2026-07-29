Se reactiva el incendio de Berrocal de Huebra y declaran el nivel IGR-1 de peligrosidad

El fuego originado en Berrocal de Huebra durante la jornada de este martes, 28 de julio, se ha reactivado, lo que ha obligado a declarar el IGR-1 de peligrosidad ante la virulencia de las llamas que podrían poner en peligro una de las localidades cercanas, Sanchón de la Sagrada.

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Según ha podido saber este medio, el fuego habría saltado de un lado a otro de la carretera al realizar las labores de extinción del mismo, lo que ha hecho que varias dotaciones de los bomberos de la Diputación de Salamanca se desplacen hasta el lugar para aplacar las llamas.

Las llamas se originaron sobre las 13:30 horas de este martes, 28 de julio, quemando tras de sí unas 80 hectáreas. Además, según las investigaciones llevadas a cabo, una negligencia habría originado el incendio forestal.