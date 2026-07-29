Dotaciones la provincia de Salamanca combaten el incendio entre Fermoselle y Trabanca

Pasado el mediodía, se declaraba un incendio situado entre la localidad zamorana de Fermoselle y la localidad salmantina de Trabanca, un fuego que se ha propagado de manera virulenta y que ha obligado a decretar el nivel IGR-2 de peligrosidad ante el avance de unas llamas que se dirigían de manera directa a la población.

Publicidad Publicidad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salamanca24horas (@salamanca24horas) Casi 40 medios se encuentran trabajando en las labores de extinción del incendio forestal, entre los que se encuentran los bomberos de la Diputación de Salamanca, entre ellos Ledesma, Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Villares de la Reina, todos al unísono en pro de lograr detener un fuego que avanza de manera descontrolada.

El incendio forestal comenzó pasadas las 13:00 horas, momento en el que los bomberos de la provincia de Salamanca han sido llamados para desplazarse hasta la provincia zamorana para extinguir las llamas. De momento, dotaciones de Ledesma, Tamames o Lumbrales se encuentran trabajando en el lugar.

De momento, y según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, la columna de humo está siendo visible a decenas de kilómetros de las llamas. Así se estaría visualizando desde Villaseco de los Reyes.

Incendio De Fermoselle Entre Villaseco De Los Reyes

SALAMANCA24HORAS seguirá ampliando información.