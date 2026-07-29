Salamanca ya conoce el cartel de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2026. Algunos de los nombres confirmados han sido Morante de la Puebla y Roca Rey, como adelantó este medio, además de otros Talavante, Ismael Martín, Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez.

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Así, la capital del Tormes se vestirá de gala entre los próximos 8 y 20 de septiembre. La feria arrancará con el tradicional desenjaule, que se llevará a cabo a las 18:00 horas y se encargará de calentar el ambiente para las próximas jornadas. De esto también de encargará el Concurso de Cortes, que se celebrará a las 22:00 horas del próximo 10 de septiembre.

Un día después, el 11 de septiembre, se inaugurarán las corridas de toros con las exhibiciones de Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez que comenzarán a las 18:00 horas a cargo de la ganadería Montalvo. El 12 de septiembre será el turno de Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda, que demostrarán su habilidad desde las 18:00 horas del sábado enfrentándose a los toros de la ganadería Domingo Hernández. La conocida ganadería Garcigrande se abrirá paso el 13 de septiembre, con la corrida de toros protagonizada por Talavante, Roca Rey y Marco Pérez.

Cinco días más tarde, el 18 de septiembre, los eventos taurinos regresarán con la novillada protagonizada por los animales de la ganadería Adelaida Rodríguez, donde Pedro Andrés, Mario Vilau y Diego Mateos demostrarán su experiencia desde las 18:00 horas. El 19 de septiembre, como antesala al día más esperado, se llevará a cabo una corrida de rejones procedentes de la ganadería Sánchez y Sánchez, con los diestros Rui Fernández, Diego Ventura y Guillermo Hermoso.

La jornada del 20 de septiembre, finalmente, se encargará de poner el broche final a la Feria Taurina de la Virgen de la Vega con la corrida de toros a cargo de los diestros Morante de la Puebla, Ismael Martín y Julio Norte. Este evento, que se convierte en el evento más esperado, comenzará a las 18:00 horas y estará protagonizado por los animales de la ganadería de García Jiménez y Olga Jiménez.

Cartel de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega