Marco Pérez, corneado en Santander tras cortar una oreja a su primer toro

El torero salmantino Marco Pérez ha resultado corneado este sábado durante el festejo que se celebra en la plaza de toros de Cuatro Caminos, en Santander. El percance se produjo cuando el joven diestro entraba a matar a su primer toro, un ejemplar del hierro de Juan Pedro Domecq, al que previamente había cortado una oreja tras una destacada faena.
La cogida tuvo lugar en el momento del embroque, cuando Pérez ejecutó la suerte suprema con gran rectitud y quedó prendido del pitón del astado, que le infirió una cornada en el muslo derecho.
Tras el percance, el torero fue trasladado de inmediato a la enfermería del coso santanderino, donde está siendo atendido por el equipo médico. Por el momento, no ha trascendido el alcance definitivo de la lesión ni si podrá continuar con sus próximos compromisos.