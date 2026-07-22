Dos toreros salmantinos, entre los tres finalistas de la Copa Chenel

Salamanca estará muy presente en la gran final de la Copa Chenel 2026. Los toreros Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde han conseguido clasificarse para la cita decisiva, que se celebrará el próximo 30 de julio en la plaza de toros de Las Ventas, donde se medirán a Héctor Gutiérrez.
Marcos accedió a la final como segundo clasificado con 16,86 puntos, mientras que Diosleguarde lo hizo en tercera posición con 16,75, tras el recuento de las puntuaciones obtenidas durante las semifinales. La final se disputará con toros de El Capea y Carmen Lorenzo, en una jornada con marcado protagonismo salmantino.