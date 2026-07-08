En la tarde de este miércoles, Pamplona se ha volcado con el salmantino Manuel Diosleguarde en su debut en la Feria de San Fermín, que ha cerrado paseando una oreja ante el cárdeno, el segundo toro más pesado de la corrida.

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Así, con las inmediaciones del albero a rebosar de público luciendo de blanco y rojo, el salmantino se ha enfrentado a la ganadería de Cebada Gago después de sufrir una dura cornada que a punto estuvo de costarle la vida en el año 2022.

Manuel Diosleguarde pasea una oreja en su debut en Pamplona ante los Cebada Gago - Plaza de Toros de Pamplona