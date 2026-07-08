Odontología, Biotecnología y Matemáticas completan el podio de carreras con las calificaciones más altas, mientras la Universidad de Salamanca mantiene su liderazgo en Castilla y León

La Universidad de Salamanca mantiene su demanda entre los futuros universitarios, aunque las notas de corte para el curso 2026-2027 registran una bajada generalizada respecto al año anterior. Medicina continúa siendo la titulación con el acceso más exigente, con una calificación de 12,950, seguida de Odontología, Biotecnología y Matemáticas.

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El Grado en Medicina vuelve a situarse en lo más alto de la lista de notas de corte, aunque reduce ligeramente su puntuación frente al pasado curso, cuando alcanzó un 13,050. Tras él se encuentran Odontología, con un 12,819; Biotecnología, con un 12,231; y Matemáticas, con un 12,106.

También mantienen una elevada demanda otras titulaciones del ámbito sanitario y científico. Destacan Enfermería de Salamanca, con una nota de corte de 11,814; Física, con 11,728; Fisioterapia, con 11,639; Farmacia, con 11,344; y los grados de Enfermería de Ávila y Zamora, con 11,199 y 11,050 respectivamente.

En cuanto a los dobles grados, las calificaciones de acceso más altas vuelven a superar el 13. El doble Grado en Física y Matemáticas encabeza la clasificación con un 13,386, seguido de Biotecnología y Farmacia, con un 13,350, y Traducción e Interpretación y Derecho, con un 13,328.

La Universidad de Salamanca continúa siendo la opción preferida por los estudiantes de Castilla y León. De los 41.701 jóvenes que solicitaron plaza en las universidades públicas de la comunidad, 18.220 eligieron Salamanca como primera opción, lo que supone el 43,69% del total. La cifra supera a la registrada por la Universidad de Valladolid, con 10.964 primeras preferencias, y se sitúa muy por encima de las universidades de León y Burgos.

Las titulaciones biosanitarias vuelven a concentrar el mayor interés entre los estudiantes. Medicina encabeza la lista de grados con más solicitudes, con 6.714 peticiones, seguida de Enfermería de Salamanca, con 5.846; Enfermería de Ávila, con 4.305; Enfermería de Zamora, con 4.110; y Psicología, con 3.266.

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Además, otros estudios como Farmacia, Odontología, Fisioterapia, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Biología, Criminología, Biotecnología o el nuevo Grado en Veterinaria también superan las mil solicitudes.

Fechas clave para formalizar la plaza Los alumnos admitidos deberán completar el proceso de matrícula dentro de los plazos establecidos por la Universidad de Salamanca. El primer periodo, destinado a las titulaciones con plazas limitadas, permanecerá abierto del 9 al 14 de julio. Posteriormente, se habilitarán nuevas oportunidades de matrícula del 20 al 21 de julio y del 24 al 27 de julio.