Javier Parra, profesor de la USAL, nuevo responsable de la Red de Contabilidad, IA y Tecnologías Emergentes de ASEPUC

Javier Parra, profesor de la Universidad de Salamanca, ha sido nombrado responsable de la Red de Contabilidad, Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes de la Asociación Española de Profesores Universitario de Contabilidad (ASEPUC).

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El también investigador del Grupo BISITE y subdirector del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) estará al frente de esta organización de docentes que aglutina a la mayoría de los profesores del área de España.

Según ha destacado la Universidad de Salamanca, esta red que encabezará Parra, “tiene el propósito de articular, en el ámbito universitario español, una comunidad académica de referencia que aborde, desde la docencia, la investigación y la transferencia, la profunda transformación que la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías disruptivas están imprimiendo a la disciplina contable”.