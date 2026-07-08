EDIMET, un proyecto que previene la explotación laboral en la frontera hispano-portuguesa con la intervención de la USAL

Se pone en marcha el proyecto EDIMET (Empleo Digno para Mujeres Migrantes en el Espacio Transfronterizo), una iniciativa que busca trabajar durante seis meses para prevenir la explotación laboral en la frontera hispano-portuguesa en la que colaboran varias entidades, entre ellas la Universidad de Salamanca.

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El proyecto, en el que participan ocho entidades beneficiarias y cinco entidades socias, ha celebrado este pasado martes su primera reunión de trabajo "con el objetivo de definir las principales líneas de actuación que se desarrollarán durante los próximos meses", tal y como apuntan desde la USAL.

Así, este encuentro ha permitido establecer una planificación conjunta y coordinar las acciones que marcarán el inicio de un proyecto cuyo propósito es "prevenir, detectar e intervenir frente a situaciones de explotación laboral, con especial atención a las mujeres migrantes en el territorio transfronterizo entre España y Portugal".

Para ello, el proyecto EDIMET reúne, además de a la USAL, a un amplio consorcio de entidades sociales, sindicales, académicas e institucionales de Salamanca y de Guarda comprometidas con la defensa de los derechos laborales y la protección de las personas más vulnerables.

Según detallan desde la organización, EDIMET se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: prevención, mediante formación y fomento de la economía social; concienciación, a través de campañas y sensibilización; detección, mediante protocolos y redes de colaboración; e intervención, garantizando asistencia integral y mecanismos de coordinación interinstitucional.

En este sentido, durante la reunión se celebrada el martes 7 de julio se han puesto en claro los objetivos estratégicos que guiarán el trabajo de los próximos seis meses, centrados en la sensibilización, la prevención y la detección precoz de situaciones de vulnerabilidad, así como en el diseño de mecanismos de intervención eficaces que permitan ofrecer una respuesta coordinada a este fenómeno.

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Entre las primeras actuaciones previstas destacan el desarrollo de acciones formativas dirigidas tanto a profesionales de distintos ámbitos como a personas en situación o riesgo de explotación laboral. Asimismo, el proyecto impulsará estudios que permitan conocer con mayor profundidad la realidad existente en la provincia y, especialmente, identificar las situaciones de explotación que pueden estar afectando a mujeres migrantes en el contexto de la frontera con Portugal.