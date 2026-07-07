La muestra, realizada por seis de los miembros del Colectivo Miau!, estará abierta al público hasta el próximo 18 de octubr

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca ha inaugurado, este martes a las 11:00 horas en Salaséis 'Título!', una muestra conjunta de seis de los miembros del Colectivo miau!, Laura G. Rodríguez, Lucía Fuentes Aja, María Francos Dorado, Lola Gómez, Leire Gil de Arriba, Blanca O. Méndez.

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Tal y como apunta la USAL, en el acto de inauguración estuvieron presentes cinco de las artistas junto a la vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales de la Facultad de Bellas Artes, Beatriz Castela; y su profesor acompañante, Javier Ayarza. Cabe destacar que esta muestra cierra el ciclo de exposiciones del curso académico, en el que cuatro grupos de artistas más mostraron su trabajo.

Exposición 'título' En Salaséis

Así, esta exposición, que estará abierta al público hasta el próximo 18 de octubre, reúne por primera vez el trabajo de seis integrantes del Colectivo miau!, "quienes reflexionan y dialogan a través de pinturas, esculturas, fotografías, vídeo e instalaciones acerca del acto creativo y el caos que conlleva, entendiendo la obra de arte como un objeto cambiante que está en constante desarrollo".