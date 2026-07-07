La UPSA presenta la obra 'Longevidad con sentido' durante sus jornadas de envejecimiento activo y saludable

Con motivo de las jornadas de la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo y Saludable, la UPSA ha acogido a las 13:00 horas de este martes la presentación del libro 'Longevidad con sentido: salud, vínculos y políticas para una nueva vejez en perspectiva iberoamericana'. En este evento han participado la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, Isabel Macías Tello; los coordinadores de la obra, los profesores Raquel M. Guevara y Patricio Torres; y el editor y director de Sindéresis, Óscar Alba, moderados por el profesor Antonio Sánchez Cabaco.

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Dicho libro, coordinado por los profesores Sánchez Cabaco, José E. Moral García, Raquel M. Guevara Ingelmo, Patricio Torres Castillo, Juan Carlos Coronado López y Lidia Castillo Mariqueo, consta de cuatro bloques temáticos, en los que se analiza cómo se construye el envejecimiento a lo largo de toda la vida.

Durante la presentación, la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, Isabel Macías Tello, ha rememorado el inicio de la colaboración con la UPSA, fruto de una preocupación compartida por asuntos como la memoria y el bienestar de los mayores y se congratulaba por los resultados, expresados en jornadas como la que se celebra estos días en la UPSA.

En cuanto al libro que se presentaba, el profesor Sánchez Cabaco ha indicado que la obra ofrece una visión integral del envejecimiento y ha señalado que “no es un punto de llegada cerrado, sino una invitación a seguir pensando, investigando y actuando”. Sánchez Cabaco ha subrayado además que el gran reto actual es comprender que “no basta con vivir más; sino que necesitamos vivir mejor, con dignidad, con vínculos, con salud posible, con reconocimiento social y con sentido”.

La profesional Raquel M. Guevara, también coordinadora de la obra, ha explicado, por su parte, su génesis como la respuesta a una pregunta clave: “Ya que vivimos más años, ¿cómo hacemos para vivirlos con dignidad y bienestar”. “El texto defiende que una sociedad desarrollada no es solo la que alarga la existencia, sino la que asegura que cada persona siga teniendo un propósito, redes de apoyo y un papel activo en su entorno”, ha añadido Guevara Ingelmo.

El libro, en definitiva, “es una guía útil e imprescindible para profesionales, familias e instituciones que quieran construir un entorno donde envejecer no signifique aislamiento, sino una etapa de participación y respeto”, concluía.

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Por último, el profesor Patricio Torres ha subrayado el compromiso y la entrega de cuantos han colaborado en su elaboración, porque ha destacado que “este libro es una apuesta producto de la generosidad, por lo que a leerlo y a compartirlo, porque creo que será una luz en un tiempo donde a veces no hay tanta música así”.

Por otro lado, antes de la solemne presentación del libro, ha tenido lugar el acto de reconocimiento al impulso iberoamericano de RIEs-Gaudium, presidido por el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luis Alberto Rivas Herrero.