La USAL sigue siendo la institución académica preferida por los estudiantes en Castilla y León

La Universidad de Salamanca sigue siendo la institución académica preferida por los estudiantes en Castilla y León: de los 38.552 jóvenes que quieren estudiar en Castilla y León, 15.907 se han decantado como primera opción por Salamanca.

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Los datos oficiales recogidos ante el inicio del primer proceso de matriculación, según la Universidad, indican que las titulaciones biosanitarias continúan siendo las más demandas por los futuros universitarios de Salamanca.

Para el curso 2026-2027, la lista con más solicitudes está encabezada nuevamente por Medicina, con 5.981 solicitudes, de las que 3.036 son de primera opción y se sitúa como el Grado más demandado; seguido de Enfermería (Salamanca) con 4627; Enfermería (Ávila), con 3394; Enfermería (Zamora), con 3205; Psicología, con 2867; Farmacia, con 2269; y Fisioterapia, con 2063.

Presentan una alta demanda, por encima de las mil solicitudes, los grados en Odontología, con 1983; el nuevo grado en Veterinaria, que registra 1866, de las cuales 712 son en primera opción; Administración y Dirección de Empresas, con 1800; Biología, con 1709; Derecho, con 1558; Criminología, 1388; Maestro en Educación Primaria (Salamanca), 1360; Biotecnología, 1310; Economía 1236; Maestro en Educación Infantil (Salamanca), 1015; y Química, 1013.

En el campus de Béjar destacan Ingeniería Mecánica, con 503 solicitudes; Mecatrónica y Robótica, con 413; Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, con 401; Ingeniería Eléctrica, con 390 solicitudes; el doble Grado de Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica, con 232; y el doble Grado de Eléctrica y Grado en Electrónica Industrial y Automática, con 174.

El primer plazo de matrícula se desarrollará entre el 9 y el 14 de julio para aquellas titulaciones con límite de plazas. El segundo plazo ha quedado fijado entre los días 20 y 21 de julio y el tercero y último del 24 al 27 de julio.