Sacyl 'repesca' contratos para cubrir varias especialidades en Salamanca capital y provincia

Sacyl comunica una 'repesca' de su Programa de fidelización y cobertura asistencial con 333 contratos para cubrir varias especialidades ofertadas en todo Castilla y León.

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En el caso de Salamanca se ofertan 12 plazas: 7 en medicina de familia; 2 en el área de salud o de zona; y 3 que se pretender cubrir con la fidelización de los MIR.

De esta forma, los nuevos sanitarios pueden presentarse a esta segunda convocatoria hasta el 18 de julio, ya que la adjudicación de contratos y los nombramientos se dará a conocer el 30 de julio.

En el caso de las plazas de Medicina Familiar, según la Agencia ICAL, se ofrecen 4 en Salamanca capital y 3 en Vitigudino y Béjar. Asimismo, se suman 2 plazas de Área de Salud o de Zona Básica de Salud en Santa Marta y Capuchinos.

Por último, Sacyl plantea cubrir 3 plazas con la fidelización de los MIR en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.