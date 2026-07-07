Sacyl 'repesca' contratos para cubrir varias especialidades en Salamanca capital y provincia

Sacyl comunica una 'repesca' de su Programa de fidelización y cobertura asistencial con 333 contratos para cubrir varias especialidades ofertadas en todo Castilla y León.
En el caso de Salamanca se ofertan 12 plazas: 7 en medicina de familia; 2 en el área de salud o de zona; y 3 que se pretender cubrir con la fidelización de los MIR.
De esta forma, los nuevos sanitarios pueden presentarse a esta segunda convocatoria hasta el 18 de julio, ya que la adjudicación de contratos y los nombramientos se dará a conocer el 30 de julio.
En el caso de las plazas de Medicina Familiar, según la Agencia ICAL, se ofrecen 4 en Salamanca capital y 3 en Vitigudino y Béjar. Asimismo, se suman 2 plazas de Área de Salud o de Zona Básica de Salud en Santa Marta y Capuchinos.
Por último, Sacyl plantea cubrir 3 plazas con la fidelización de los MIR en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Otras plazas en hospitales y centros de salud de la Comunidad
- Plazas de Medicina Familiar: se ofrecen 4 en Ávila capital, otras 4 en la modalidad rural en Arévalo, Lanzahíta, Sotillo de la Adrada y Arenas de San Pedro; 4 en Burgos ciudad, así como 8 distribuidas en Medina de Pomar, Villarcayo, Quintanar de la Sierra, Salas de los Infantes y en el PAC (punto de atención continuada) de Miranda de Ebro; 4 en León capital y 5 en El Bierzo, además de 8 plazas rurales en La Bañeza I y II, Astorga I y II, Boñar, Babia, Cabrera y Cistierna (Riaño), y 2 más en el ámbito rural del Bierzo, entre Fabero y Villablino. También se ofertan 4 plazas de Familia en Palencia y otras tantas de Rural en Aguilar de Campoo, Guardo, Saldaña y Venta de Baños; 9 repartidas en Cantalejo, Fuentesaúco de Fuentidueña, Nava de la Asunción, Segovia Rural y Sepúlveda; un puesto en Soria ciudad y dos más entre Soria Rural y Almazán; en Valladolid Este, se ofertan 6 plazas, además de otras 4 rurales en Peñafiel, Íscar y Medina del Campo Urbano, mientras que en el área Oeste son 4 para la ciudad y otras tantas para Laguna de Duero, Mayorga de Campos y Villalón de Campos. Por último, la Consejería saca 8 plazas urbanas en Zamora y 5 más entre Toro, Benavente Norte y Sur y Carballeda.