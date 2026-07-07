Un total de 14 estudiantes de Salamanca, que han superado la PAU, podrán tener contacto directo con centros de investigación

El Ayuntamiento de Salamanca concede un año más las becas para que alumnos de Bachillerato, que hayan superado la PAU en la convocatoria de junio con una nota superior a 8, disfruten durante el verano de estancias de inmersión en centros de investigación de la ciudad.

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El objetivo, según fuentes municipales, es proporcionar a los participantes un contacto directo con el mundo académico y de la investigación y acercar a los futuros universitarios al mundo del trabajo desarrollado por científicos, investigadores y docentes.

Las estancias en estos centros se extenderán hasta el 16 de septiembre.

Las catorce becas concedidas se distribuyen de la siguiente manera: 10 han sido destinadas a alumnos que han cursado sus estudios en la modalidad de Ciencias; 3 a alumnos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales; y 1 beca para un alumno de la modalidad de Artes.

Los alumnos seleccionados han cursado sus estudios en el IES Vaguada de la Palma, IES Fernando de Rojas, en el IES Fray Luis de León, IES Torres Villarroel, Escuela de Arte, Amor de Dios, Santísima Trinidad, Salesianos Mª Auxiliadora, IES Lucía de Medrano y en el IES Venancio Blanco.

Cada uno de los alumnos recibirá una beca por un importe máximo de 600 euros para la adquisición de material didáctico impreso, tabletas digitales o material necesario del propio Grado que vaya a cursar. Además podrán disfrutar de una estancia de inmersión en los siguientes centros: Centro de Investigación del Cáncer (CSIC), Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), Departamento de Física Fundamental de la USAL, GIR Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia, Facultad de Biología, Facultad de Economía y Empresa, Facultad de Filología, así como en la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Informática de la Universidad Pontificia.