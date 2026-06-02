Salamanca acoge la exposición ‘Sabores del genoma’, que fusiona el arte, la ciencia y la gastronomía en materia de creación artística

El Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca acoge durante este mes de junio la exposición interdisciplinar ‘Sabores del genoma: adquisición de competencias transversales en torno al arte, ciencia y gastronomía’, realizada por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca e inaugurada este martes 2 de junio.
Así, la exposición, que podrá ser visitada hasta el próximo día 30 de junio de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, ha sido inaugurada por el concejal de Juventud, Pedro Martínez. Así, 'Sabores del genoma’ se trata de un trabajo desarrollado en el marco de un Proyecto de Innovación Docente de la USAL que propone "un cruce innovador entre arte, genética y gastronomía para transformar los datos biológicos en materia de creación artística".