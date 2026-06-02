Salamanca acoge la exposición ‘Sabores del genoma’, que fusiona el arte, la ciencia y la gastronomía en materia de creación artística

Tal y como han explicado, el proyecto combina técnicas de biología molecular, experimentación culinaria y producción artística contemporánea dentro de un enfoque STEAM interdisciplinar. Para esta metodología se ha contado con la colaboración del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG, CSIC/Universidad de Salamanca), así como con la participación de artistas y docentes de la Universidad de Salamanca (Facultades de Bellas Artes, Psicología y Biología) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Facultad de Educación), junto al alumnado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.