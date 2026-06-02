El V Foro del Ibérico llega a su fin en Salamanca con varias demos de cocina y Extremadura y Mallorca como protagonistas

Este martes, el Palacio de Congresos acoge la segunda y última jornada del V Foro Internacional del Ibérico. La encargada de inaugurar el día ha sido la demo del salmantino Jesús Colorado, ubicada bajo el nombre de ‘Optimización del ibérico en distintos modelos de hostelería’ y celebrada a las 9:30 horas.

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A continuación, a las 10:00 horas, Nuria Marcos Torres, de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha ofrecido la conferencia ‘Comunicación y Marketing’. Así, antes de la pausa de las 11:30 horas para tomar un café, la demo ‘Ibérico de bellota en la tradición extremeña’ de Juanma Salgado y ‘El futuro se cocina con ibérico’, con Aurelio Morales se han llevado a cabo a las 10:30 y 11:00 horas respectivamente.

El V Foro del Ibérico de Salamanca llega a su fin con varias demos de cocina y el ibérico de Extremadura y Mallorca como protagonistas

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Más tarde, a las 12:00 horas, Ricardo Vélez protagonizará la demo conferencia ‘Estrategias de futuro para la producción de ibérico’; mientras que la conferencia ‘El sabor dulce del ibérico’ a cargo de Juan Vicente Olmos ha comenzado a las 13:30 horas.