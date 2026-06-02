Los nervios, la concentración y la presión asaltan la Universidad de Salamanca con el comienzo de la PAU 2026

Los nervios a flor de piel. Desde las 8:30 horas, esta sensación se respira en las afueras, en los pasillos y en las estancias de los edificios universitarios de la capital del Tormes. ¿La razón? El comienzo de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que arranca este martes su convocatoria ordinaria con cerca de 3.000 alumnos que buscan un mismo objetivo: superar la nota de corte para acceder a las aulas de sus grados favoritos.

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Después de tres días de exámenes, comprendidos entre este martes y este jueves, estas calificaciones se conocerán el próximo 10 de junio. En cambio, antes de este día, 2.983 alumnos matriculados en la Universidad de Salamanca se examinarán. De ellos, 1.671 estudiantes están inscritos en la capital del Tormes, mientras que 636 alumnos se han presentado en Zamora y 676 en Ávila. En general, en toda Castilla y León están inscritos un total de 11.529 alumnos, siendo 2.821 en Valladolid, 743 en Segovia, 636 en Palencia y 492 en Soria.