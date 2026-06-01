Antiguos alumnos graduados hace 45, 50, 55, 60 y más de 60 años en la USAL celebran sus aniversarios

Más de 300 antiguos alumnos de la USAL, graduados hace 45, 50, 55, 60 o incluso más de 60 años, se han reencontrado en la Universidad de Salamanca celebrando sus aniversarios en una nueva edición de Salamanca Finde.

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Todo ha sido organizado por Alumni-USAL en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, consagrando de esta forma a los alumnos más veteranos de la institución académica, llegados muchos de ellos de diferentes puntos de España e incluso del extranjero.

El acto ha contado con las intervenciones de Javier González Benito, vicerrector de Economía de la Universidad de Salamanca; Ángela Calvo Redondo, presidenta de honor de Alumni–USAL; Román Álvarez Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni–USAL; y Enrique Cabero, profesor de la USAL, quien ha ofrecido la ponencia “El legado histórico de la Escuela de Salamanca”.

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