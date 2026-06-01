Caída del precio de los corderos en una lonja de Salamanca que sube todos los cereales

Movimientos drásticos en la primera lonja del mes de junio en Salamanca. Suben los cereales, baja el ovino y comienzan a cotizar los forrajes.

Publicidad Publicidad

Así, en la mesa de cereales, los vocales mantienen la tendencia al alza que arrancó la semana pasada tras un mes de estabilidad. La avena es el producto que más ha recuperado, con una subida de 2 euros la tonelada mientras que todos los demás, trigo, cebada, centeno, triticale y maíz, suben 1 euro.

Como novedad, empiezan a cotizar los forrajes. Así, el extra sale a 125 euros la tonelada, el de primera a 110 euros, la veza henificada a 150 euros y el paquete grande de paja, que ya cotizaba, sube 2 euros quedando en 55 euros la tonelada.

Publicidad

Mesa De Cereales Lonja 1 De Junio De 2026