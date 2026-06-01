Caída del precio de los corderos en una lonja de Salamanca que sube todos los cereales

Movimientos drásticos en la primera lonja del mes de junio en Salamanca. Suben los cereales, baja el ovino y comienzan a cotizar los forrajes.
Así, en la mesa de cereales, los vocales mantienen la tendencia al alza que arrancó la semana pasada tras un mes de estabilidad. La avena es el producto que más ha recuperado, con una subida de 2 euros la tonelada mientras que todos los demás, trigo, cebada, centeno, triticale y maíz, suben 1 euro.
Como novedad, empiezan a cotizar los forrajes. Así, el extra sale a 125 euros la tonelada, el de primera a 110 euros, la veza henificada a 150 euros y el paquete grande de paja, que ya cotizaba, sube 2 euros quedando en 55 euros la tonelada.
Por su parte, en la mesa de ovino caen los corderos y también los lechazos de mayor peso. Así, los lechazos de más de 13 kilos pierden 15 céntimos. Los corderos de menos de 19 kilos pierden 20 céntimos, los de entre 19 y 28 kilos pierden 25 céntimos, y los de entre 28 y 34 kilos también pierden 20 céntimos.