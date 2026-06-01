El ibérico que mueve Salamanca se abre al mundo en la apertura del V Foro Internacional del Ibérico

El ibérico en la cocina tradicional, en la japonesa, en la alta cocina e incluso, en la pastelería se exhiben durante dos días en la capital salmantina, centro internacional de un producto anclado en el ADN de la provincia charra. Arranca la quinta edición del Foro Internacional del Ibérico con ponencias, demostraciones a cargo de chefs venidos de diversos puntos del país, mesas de debate e incluso concurso.
Un producto que “representa para nosotros conocimiento, tradición, talento, promoción turística, actividad económica y queremos que signifique también participación ciudadana” ha asegurado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la inauguración de esta edición haciendo referencia al éxito de público en la actividad previa con cortadores de jamón y reparto de bocadillos en el centro de la capital.