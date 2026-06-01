El ibérico que mueve Salamanca se abre al mundo en la apertura del V Foro Internacional del Ibérico

El alcalde ha asegurado que el ibérico es “una joya” que permite “una creatividad inmensa en manos de quienes saben trabajarla”. También ha hecho referencia a la importancia de este producto y su vinculación con el turismo gastronómico que recibe la ciudad. “Cada día tenemos más fuerza como ciudad en el ámbito de la gastronomía y más energía para vender el producto estrella de salamanca y de nuestro país. Tenemos récords de visitantes y restauradores que contribuyen a que nuestra ciudad cada día tenga más aclamado nombre en toda la geografía nacional e internacional”.