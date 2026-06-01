Abierto el plazo de ayudas para centros públicos que busquen impulsar la lectura y la educación en Castilla y León

La Consejería de Educación ha convocado una nueva edición del programa 'Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2.030' dirigido a todos los centros públicos de la región que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas de régimen especial y educación de adultos durante el curso 2026-2027 con el fin de impulsar la lectura, la comprensión lectora, la alfabetización múltiple y la innovación educativa a través de las bibliotecas escolares.

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De manera global, se cuenta con una dotación de 144.000 euros con una financiación máxima de 4.000 euros para cada uno de los proyectos que se seleccionen. Además, podrán concurrir todos los centros que hayan elaborado y ejecutado durante el curso 2025-2026 un plan de lectura conforme a la normativa autonómica vigente.

Para conceder las ayudas, la Junta de Castilla y León valorará algunos de los aspectos como la integración curricular de la biblioteca, el fomento de la lectura y la escritura, el uso pedagógico de espacios físicos y virtuales, la innovación tecnológica, la inclusión, la igualdad de género y la contribución a los objetivos de la Agenda 2030. Por otro lado, tendrán preferencia los centros rurales o los que tengan alumnado en riesgo de exclusión social.

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