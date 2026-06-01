El calor da una tregua en Salamanca en esta primera semana del mes de junio

El calor sofocante con el que se ha despedido el mes de mayo en la provincia de Salamanca parece dar una tregua con la llegada del mes de junio.

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Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en esta primera semana de junio, del 1 al 7, se espera que las temperaturas máximas vayan bajando progresivamente a medida que avanzan los días.

La jornada con más calor se espera este lunes, donde las máximas seguirán alcanzando los 31 grados, con una mínima de 15 y con cielos despejados.

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El martes se notará el primer descenso de las temperaturas, pero de una forma mínima porque se prevé llegar a los 27 grados en las horas centrales del día; el miércoles habrá un ligero repunte hasta los 29 grados y ya a partir del jueves es cuando se irán notando ese decenso de las temperaturas hasta final de semana.