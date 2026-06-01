La Agencia Tributaria empezará a atender desde este lunes en sus oficinas para la elaboración de la declaración de la renta

La Agencia Tributaria empezará desde este lunes 1 de junio a atender de forma presencial en sus oficinas a aquellos contribuyentes que se acerquen para la elaboración de las declaraciones de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025.
El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones, tanto a ingresar como a devolver. Sin embargo, las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá cinco día antes, el 25 de junio.
La presentación de las declaraciones por internet lleva abierta desde el 8 de abril.
Desde la Agencia Tributaria se recuerda que tanto por teléfono como de forma presencial hay que solicitar cita, donde se muestra las fechas que hay disponibles. También anima a la población a realizar las correspondientes presentaciones cuanto antes y a no dejarlo para última hora.