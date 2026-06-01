La Agencia Tributaria empezará a atender desde este lunes en sus oficinas para la elaboración de la declaración de la renta

La Agencia Tributaria empezará desde este lunes 1 de junio a atender de forma presencial en sus oficinas a aquellos contribuyentes que se acerquen para la elaboración de las declaraciones de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025.

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El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones, tanto a ingresar como a devolver. Sin embargo, las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá cinco día antes, el 25 de junio.

La presentación de las declaraciones por internet lleva abierta desde el 8 de abril.

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