Este lunes arranca el V Foro Internacional del Ibérico en Salamanca

La V edición del Foro del Ibérico regresa a Salamanca un año más, una oportunidad en la que se darán cita en la ciudad productores, industriales, comerciales, cocineros y aficionados para debatir, compartir ideas y charlas sobre uno de los animales y alimentos que más mueve la economía a nivel nacional e internacional.

Publicidad Publicidad

Una cita única que se realizará el 1 y 2 de junio, en la que críticos gastronómicos y profesionales del sector compartirán sus saberes sobre el ibérico y todas sus disciplinas.

De este modo, se realizarán demostraciones de cocina, catas, conferencias y mesas redondas en torno a un sector que ofrece miles de oportunidad, tanto alimentarias, como culinarias y laborales, debatiendo también sobre el futuro del mismo e incluyendo, como no, todo tipo de estrategias e marketing necesarias para potencias las empresas que se dedican a ello.

Publicidad

Serán muchas las caras conocidas que se reunirán en Salamanca para compartir sus conocimientos con la ciudadanía, como es el caso de Mario Sandoval, de Coque, con sus trabajos con cerdo ibérico; Carolina Álvarez, de Flores Raras, y antigua directora del restaurante Quique Dacosta; Dani Carnero y Juan Manuel Salgado (Kaleja y Dromo) para hablar de la tradición porcina en sus tierras, Andalucía y Extremadura, respectivamente; o el sumiller Luis Baselga y el cocinero Massimiliano delle Vedove de Smoked Room presentando una serie de cartas de armonías a través de armonización molecular.

Mario Sandoval en el Foro del Ibérico