SEO/BirdLife anima a los ayuntamientos a desarrollar estrategias frente al calor extremo que contribuyan con el bienestar de las aves

SEO/BirdLife anima a los ayuntanientos de ciudades y municipios a que desarrollen estrategias que hagan frente al calor extremo que está provocando un gran impacto en las aves.

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Insta a que apuesten por la renaturalización urbana y la conservación de la biodiversidad para poder construir ciudades "resilientes y adaptadas a una emergencia climática cada vez más evidente".

En declaraciones recogidas por Europa Press, la organización recuerda que las aves se ven obligadas a desarrollar diferentes estrategias para hacer frente al calor extremo, "una situación que genera un notable estrés fisiológico y puede afectar especialmente a los ejemplares más vulnerables y más aún en el periodo de cría en el que se encuentran". Por eso, reducen su actividad durante las horas centrales del día y buscan refugio en zonas sombreadas.

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Es justo ahí donde entra esa petición por parte de SEO/BirdLife, ya que las especies que conviven en entornos urbanos como los gorriones, vencejos o aviones comunes se enfrentan en estas fechas a "trampas térmicas" en sus propios nidos. Por ello, la presencia de zonas verdes y arbolado resulta fundamental, así como el acceso al agua.