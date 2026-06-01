Convocan 100 ayudas para contratar a jóvenes técnicos a la investigación en universidades públicas

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha abierto la convocatoria para solicitar una serie de ayudas que fomenten la contratación de personas jóvenes como técnicos a la investigación en cualquiera de las universidades públicas de toda Castilla y León. Unas subvenciones que están cofinanciadas por los fondos de la Unión Europea donde las personas que quieran ser beneficiarias tendrán que estar inscritas dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

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Así lo ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León desde este lunes, 1 de junio, siendo 35 de esas ayudas para personas que estén tituladas con Formación Profesional, mientras que otras 65 serán para titulados universitarios. Por otro lado, se destinarán ayudas por valor de 4,3 millones de euros, siendo cada una de ellas con contratos de 21.500 euros, independientemente de la modalidad. Eso sí, tendrán que tener una duración máxima de dos años.

Del mismo modo, para acceder a estas ayudas lo podrán realizar jóvenes que estén empadronados en Castilla y León desde hace seis meses desde que se ha publicado la ayuda en el BOCYL, estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y contar con la titulación exigida para cada tipo de puesto. Por último, el plazo de inscripción será de 20 días hábiles a contar de este lunes, 1 de junio.